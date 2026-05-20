В Подмосковье подали 800 онлайн-заявок на согласование границ

Жители Подмосковья с начала года более 800 раз воспользовались электронной услугой по согласованию границ смежных земельных участков. Сервис доступен на региональном портале и предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Согласование границ смежных земельных участков» размещена на региональном портале в разделе «Земля» — «Оформление и регистрация». Ею могут воспользоваться собственники участков, в отношении которых планируется проведение кадастровых работ по межеванию для получения документа о согласовании границ.

С помощью сервиса заявители согласовывают границы участков, прилегающих к территориям в муниципальной собственности или к землям, государственная собственность на которые не разграничена. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить обязательные документы.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок рассмотрения заявления составляет семь рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.