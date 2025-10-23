Облако черного дыма: фото последствий уничтожения беспилотника ВСУ у Москвы
Последствия уничтожения украинского беспилотника у Москвы попали на фото
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
«Осторожно, Москва» публикует фото, на котором видны последствия уничтожения украинского беспилотника рядом с Москвой. Его сбили российские средства ПВО.
На размещенной фотографии видно, что в небе висит облако черного дыма. Предположительно, БПЛА был ликвидирован в Бронницах. Местные жители слышали минимум 5 хлопков.
Обломки дрона упали на землю. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.
В аэропортах Жуковский и Домодедово из-за атаки БПЛА были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Сейчас их уже сняли.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.