Облако черного дыма: фото последствий уничтожения беспилотника ВСУ у Москвы

сегодня в 11:34

Последствия уничтожения украинского беспилотника у Москвы попали на фото

« Осторожно, Москва » публикует фото, на котором видны последствия уничтожения украинского беспилотника рядом с Москвой. Его сбили российские средства ПВО.

На размещенной фотографии видно, что в небе висит облако черного дыма. Предположительно, БПЛА был ликвидирован в Бронницах. Местные жители слышали минимум 5 хлопков.

Обломки дрона упали на землю. На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

В аэропортах Жуковский и Домодедово из-за атаки БПЛА были введены ограничения на прием и отправку самолетов. Сейчас их уже сняли.

