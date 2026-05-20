Инсульт, слепота: до чего довела жертву «схемы Долиной» борьба за квартиру

В Санкт-Петербурге 38-летняя жертва «схемы Долиной» перенесла инсульт и ослепла на один глаз, пока пыталась отстоять свое право на купленную квартиру, сообщает Baza .

Два года назад доцент СПбГУ и научный сотрудник РАН вместе с мужем планировала завести второго ребенка. Семье нужна была квартира побольше, поэтому супруги продали единственное жилье, вложили все свои накопления, взяли в долг. Собрав необходимую сумму, они приобрели у 82-летней пенсионерки трехкомнатную квартиру по рыночной цене. За жилье отдали 12,5 млн рублей.

Тогда семья не знала о «схеме Долиной» и не предполагала, что мечта о жилье и ребенке обернется бесконечными судами и проблемами для здоровья женщины из-за стресса. Научный сотрудник РАН перенесла инсульт. У пострадавшей часть мозга погибла, а один глаз полностью ослеп, со вторым начались проблемы.

Это произошло из-за стресса и судов после покупки жилья, так как родные пенсионерки заявили покупателям, что пожилая женщина «находилась под влиянием мошенников», поэтому они отказались подписывать акт приема-передачи.

Семье со скандалами все же удалось добиться возможности проживать в спорной квартире до решения суда. Но они не чувствуют себя там как дома. Семья боится, что их вот-вот выгонят, а также не может и нормально обустроиться, потому что в комнатах все еще стоят опечатанные мебель и вещи пенсионерки.

Летом 2024 года мошенники заставили певицу Ларису Долину продать квартиру в центре Москвы. Она понесла ущерб 317 млн рублей. Но потом суд признал сделку недействительной и вернул квартиру артистке, так как она находилась под влиянием мошенников в момент продажи. После этого все подобные дела стали называть «схемой Долиной». Но покупательница жилья певицы Полина Лурье в итоге отстояла право на недвижимость в Верховном суде, и Долина лишилась квартиры.

