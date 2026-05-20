Воскресенское НПО АСТА завершило этап проекта «Производительность труда»

Предприятие «НПО АСТА» в Воскресенске подвело итоги этапа «Диагностика и планирование» федерального проекта «Производительность труда». Компания выявила потери в производственном процессе и разработала план их устранения, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» предприятие проанализировало производственные процессы и определило «узкие» места. Специалисты зафиксировали значительное количество потерь и подготовили комплекс мероприятий по их сокращению.

В команду проекта вошли сотрудники компании и эксперты регионального центра компетенций Московской области. Они оказывают методическую поддержку и помогают внедрять инструменты бережливого производства.

Следующим этапом станет реализация намеченных решений. Ожидается, что это позволит сократить сроки изготовления продукции и повысить общую эффективность работы предприятия.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно через ИТ-платформу Производительность.рф. Информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.