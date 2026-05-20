Росреестр Подмосковья принял 200 тыс заявлений в апреле 2026

В Московской области в апреле 2026 года в Росреестр поступило почти 200 тыс. заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав. Более 4 тыс. заявлений на регистрацию договоров долевого участия поданы полностью в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За месяц в регионе подали более 56 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет и свыше 120 тыс. — на государственную регистрацию прав. В рамках единой процедуры зарегистрировано около 18 тыс. объектов недвижимости. На регистрацию ипотеки поступило более 13 тыс. заявлений.

На регистрацию договоров долевого участия ведомство получило свыше 4 тыс. заявлений, при этом все они направлены в электронном виде. Электронные сервисы Росреестра остаются востребованными у жителей региона, особенно при оформлении ипотечных сделок. Срок регистрации прав на жилые помещения по электронным заявлениям, в том числе по ипотеке, составляет 24 часа.

«Развитие цифровой инфраструктуры ведомства способствует обеспечению полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости, а также дает дополнительные возможности для развития инвестиционной привлекательности региона и защиты имущественных прав граждан», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Росреестр продолжает развивать цифровое взаимодействие с гражданами, юридическими лицами, застройщиками и финансовыми организациями для повышения качества и эффективности услуг в учетно-регистрационной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.