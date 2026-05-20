В Подмосковье 930 тыс жителей прошли диспансеризацию за 4 месяца

Свыше 930 тыс жителей Московской области прошли профилактические осмотры и диспансеризацию за четыре месяца 2026 года. О развитии массового спорта и программах укрепления здоровья в регионе рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Московской области 20 мая отмечается День здорового образа жизни. По словам Андрея Голубева, в регионе продолжают развивать массовый спорт, в том числе через комплекс ГТО. С начала года в испытаниях приняли участие более 20 тыс человек, свыше 5 тыс получили знаки отличия «Готов к труду и обороне».

«Радует, что желающих оценить свою физическую форму с годами не становится меньше», — подчеркнул Андрей Голубев.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года при сдаче нормативов ГТО можно оформить налоговый вычет до 2340 рублей. Для этого необходимо пройти диспансеризацию в том же календарном году, когда получен или подтвержден знак отличия.

Депутат отметил, что за четыре месяца 2026 года диспансеризацию, включая углубленную, прошли более 930 тыс жителей региона. Обследование доступно застрахованным по ОМС: с 18 до 39 лет — раз в три года, с 40 лет — ежегодно. Записаться можно через Госуслуги, по телефону 122 или через чат-бота Дениса, а летом — пройти осмотр в парках без предварительной записи.

В регионе также работают 68 клубов «Активное долголетие», где доступны 31 направление активности. Участниками программы стали около 800 тыс человек — в восемь раз больше, чем пять лет назад. Кроме того, в Подмосковье установлено порядка 2300 воркаут-площадок, большинство из них расположены рядом с жилыми массивами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.