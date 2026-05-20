Минобр Новосибирской области разрешил школам самим выбирать музыку для выпускных

Министерство образования Новосибирской области заявило, что школы самостоятельно выбирают музыкальное сопровождение для последних звонков и выпускных, сообщает Om1 Новосибирск .

Ведомство ответило на запрос издания о возможных ограничениях на использование песен западных исполнителей во время школьных мероприятий.

В министерстве сослались на статью 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Согласно ей, образовательные организации обладают автономией в образовательной, административной и финансово-хозяйственной деятельности и вправе утверждать локальные нормативные акты.

«Вопрос использования музыки иностранных авторов на последнем звонке и на выпускном вечере относится к полномочиям образовательных организаций. Официальный список желательных и нежелательных композиций для данных мероприятий отсутствует», — сообщили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что не располагают сведениями о том, какие именно музыкальные композиции школы региона планируют использовать на праздничных мероприятиях в 2026 году.

