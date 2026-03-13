Обломки беспилотника упали на территории колледжа в Краснодарском крае

В Брюховецком районе Краснодарского края обломки вражеского беспилотника обнаружили на территории аграрного колледжа. Повреждения получило окно, но учебный процесс не был нарушен, сообщает оперштаб региона.

Также обломки БПЛА упали на территории частного дома в хуторе Красная Нива. В Каневском районе части дронов рухнули сразу по трем адресам, но обошлось без повреждений.

Во всех случаях пострадавших нет. На местах уже работают сотрудники оперативных служб.

Ранее украинские дроны пытались атаковать компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает поставки газа по «Турецкому потоку». Станция находится в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края.

