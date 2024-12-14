Ночью ВСУ пытались нанести удары 37 беспилотниками по России

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Минобороны: ВС РФ ликвидировали 37 украинских БПЛА над Россией за ночь

Ночью украинские войска попытались нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории России. Однако российские средства ПВО сбили воздушные цели, сообщает Минобороны РФ.

Ночью вывели из строя 37 БПЛА противника. По 12 беспилотников уничтожили в Краснодарском крае и Курской области.

Семь БПЛА ликвидировали под Брянском, один над Азовским морем. Еще пять вывели из строя в Орловской области.

Ранее в этом регионе во время атаки беспилотников загорелось топливо на объекте его хранения. Пожар удалось локализовать около 07:00.