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Небензя заявил, что украинцы не хотят воевать за Зеленского

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что жители Украины не хотят воевать за Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости .

«Жители Украины не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего её в концлагерь», — отметил он.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.