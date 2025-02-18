Названы пункты мирного плана по Украине, который предлагают Россия и США

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Fox News: Россия и США предложили мирный план по Украине из трех пунктов

Россия и США предлагают мирный план для урегулирования конфликта на Украине. У него три пункта — прекращение огня, проведение новых выборов на Украине и подписание итогового соглашения об окончании конфликта, заявила в X репортер Fox News Джеки Хайнрич со ссылкой на многочисленные дипломатические источники.

«США и Россия предлагают трехступенчатый мирный план», — утверждает сотрудница телеканала, близкого к Республиканской партии США.

По словам Хайнрич, тема проведения выборов на Украине рассматривается Кремлем и Белым домом как одно из главных условий, чтобы урегулирование конфликта прошло успешно.

18 февраля РФ и США провели переговоры в Эр-Рияде. Сейчас Москва и Вашингтон готовят отдельные команды к переговорам по Украине.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, российские и американские делегации провели «серьезный разговор по всем вопросам» во время встречи в Эр-Рияде.