Можно держаться за руки: открытые туалеты установили в школе под Архангельском
0:03
В одной из школ Архангельской области установили туалеты без кабинок и дверей. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Архангельской области».
Школьникам предложили ходить в туалет на виду у всех. Возмущенные дети опубликовали видео из уборной.
В кадре можно заметить три унитаза, которые стоят рядом друг с другом. Какие-либо перегородки здесь отсутствуют.
«Можно сходить по делам, обсудить домашку и заодно обняться с одноклассником на соседнем унитазе», — иронизирует автор Telegram-канала.
Как утверждают жители, при этом у школы нашлись деньги на новые ворота и шторы.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.