Можно держаться за руки: открытые туалеты установили в школе под Архангельском

В одной из школ Архангельской области установили туалеты без кабинок и дверей. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Архангельской области» .

Школьникам предложили ходить в туалет на виду у всех. Возмущенные дети опубликовали видео из уборной.

В кадре можно заметить три унитаза, которые стоят рядом друг с другом. Какие-либо перегородки здесь отсутствуют.

«Можно сходить по делам, обсудить домашку и заодно обняться с одноклассником на соседнем унитазе», — иронизирует автор Telegram-канала.

Как утверждают жители, при этом у школы нашлись деньги на новые ворота и шторы.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.