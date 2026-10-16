USD
Доллар США
83,62
-0.17 %
EUR
Евро
93,72
-0.05 %
CNY
Китайский Юань
12,49
-0.03 %
GBP
Фунт стерлингов
110,82
0.54 %

Москвичей предупредили о тумане ночью и утром 17 октября

Общество
© Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Фото - © © Андрей Степанов / Фотобанк Лори

Москву в ночь на 17 октября накроет туман. В отдельных районах он сохранится и утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По прогнозам синоптиков, непогода в мегаполисе ожидается ночью с 16 на 17 октября, а также утром. Прогнозируется туман с видимостью 200-700 м.

Жителей просят проявлять бдительность и осторожность. Водителям рекомендуют избегать опасных маневров, снижать скорость и увеличить дистанцию от других машин.

В случае ЧП можно обратиться по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни по утрам будут туманы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.