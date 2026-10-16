Москвичей предупредили о тумане ночью и утром 17 октября

Москву в ночь на 17 октября накроет туман. В отдельных районах он сохранится и утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По прогнозам синоптиков, непогода в мегаполисе ожидается ночью с 16 на 17 октября, а также утром. Прогнозируется туман с видимостью 200-700 м.

Жителей просят проявлять бдительность и осторожность. Водителям рекомендуют избегать опасных маневров, снижать скорость и увеличить дистанцию от других машин.

В случае ЧП можно обратиться по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье в ближайшие дни по утрам будут туманы.

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