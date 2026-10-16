Гребенщиков из «Фабрики звезд» опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Российский певец и финалист первого сезона проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков опроверг информацию о проблемах со здоровьем и о том, что он якобы накричал на врача в поликлинике, сообщает РИА Новости .

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что музыкант якобы обратился в врачу из-за жалоб на боли в руке, а та поставила ему неутешительный диагноз — остеоартроз. Она заявила, что у артиста истончились хрящи в пальцах из-за постоянной игры на гитаре и посоветовала певцу меньше играть и принимать витамины.

Mash писал, что, услышав диагноз, участник «Фабрики звезд» якобы накричал на медика, обвинив в некомпетентности.

Сам Гребенщиков опровергает эту информацию. Он заявил, что у него нет проблем со здоровьем, а также прокомментировал ситуацию с конфликтом в поликлинике.

«А насчет врачей, то я просто написал жалобу на медсестру, так как она не очень хорошо мне ответила, такое право есть у каждого человека», — сказал артист.

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