Залили перцем и оттаскали за волосы: подростки жестоко избили сверстницу в Перми

В Перми подростки жестоко избили сверстницу. Они облили девочку перцем и оттаскали за волосы, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел у подъезда многоэтажки на Подлесной улице. На опубликованных кадрах видно, как группа детей подошла к сверстнице. Затем одна из девочек накинулась на пострадавшую, прыснув в лицо из перцового баллончика. После этого несовершеннолетнюю начали бить по голове и лежачую пинать ногами.

Внезапно появившийся прохожий сумел остановить нападавших. Он разогнал толпу и проводил пострадавшую до дома.

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего и всех участников конфликта.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.