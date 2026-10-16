Залили перцем и оттаскали за волосы: подростки жестоко избили сверстницу в Перми
Фото - © © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В Перми подростки жестоко избили сверстницу. Они облили девочку перцем и оттаскали за волосы, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел у подъезда многоэтажки на Подлесной улице. На опубликованных кадрах видно, как группа детей подошла к сверстнице. Затем одна из девочек накинулась на пострадавшую, прыснув в лицо из перцового баллончика. После этого несовершеннолетнюю начали бить по голове и лежачую пинать ногами.
Внезапно появившийся прохожий сумел остановить нападавших. Он разогнал толпу и проводил пострадавшую до дома.
По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего и всех участников конфликта.
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