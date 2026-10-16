Подростки расстреляли автобус из пневматического пистолета в Архангельске

Подростки разбили стекло автобуса № 60, обстреляв его из пневматического пистолета в Архангельске. Перевозчик утверждает, что подобный случай происходит уже не впервые, сообщает 29.RU .

Инцидент произошел 15 октября. Автобус проведет в ремонте несколько дней. Правоохранительные органы установили личности хулиганов.

Транспортная компания «РИКО» намерена взыскать ущерб через суд. В аналогичных случаях нарушителям и их родителям приходилось выплачивать от 40 до 60 тыс. рублей.

Ранее неизвестный бросил с улицы кирпич в электропоезд между станциями «Стрешнево» и «Щукинская» МЦД-2. Снаряд попал в голову пассажирке.

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