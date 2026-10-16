Водитель погиб: ВСУ атаковали микроавтобус с пассажирами в ЛНР

Бойцы киевского режима в пятницу вечером атаковали микроавтобус с пассажирами в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Сегодня вечером на участке дороги Новоайдар — Счастье неонацисты атаковали микроавтобус „Лисичанск — Краснодар“», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате террористической атаки ВСУ погиб водитель микроавтобуса. По предварительным данным, пострадали 10 пассажиров, трое из которых в тяжелом состоянии доставлены в республиканскую клиническую больницу. Остальным пострадавшим оказывают необходимую медпомощь в ближайших медучреждениях.

Глава ЛНР добавил, что для оказания помощи пострадавшим задействованы все необходимые службы.

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