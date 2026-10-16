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Четвертый окружной этап фестиваля «Женское сердце России» прошел в Адыгее

Спецоперация
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Четвертый окружной этап фестиваля «Женское сердце России» прошел в Майкопе. Мероприятие объединило более 180 матерей и жен наших защитников из 17 регионов страны, сообщает Telegram-канал Госфонда «Защитники Отечества».

В фестивале приняли участие представители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также ДНР и ЛНР.

В программе фестиваля: культурные, деловые и творческие мероприятия. Участницы мероприятия своими руками изготовили экспонаты для выставки ремесел и художественных промыслов.

Участницы со сцены делились друг с другом разными традициями, песнями, судьбами и объединяющим душевным теплом. Мамы и жены участников СВО могли рассказать свою историю, встретить единомышленниц и почувствовать, что она не одна.

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