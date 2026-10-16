«Это не я»: Дональд Трамп прокомментировал сбои в работе Starlink

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не ограничивал доступ Украине к спутниковой системе Starlink, которую используют ВСУ, сообщает РБК .

«Не знаю, кто это мог бы быть — во всяком случае, это не я. И вряд ли это был Илон (Маск — ред.). И, если я правильно понимаю, все осталось по-прежнему», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее спутниковые комплексы связи Starlink начали прекращать передачу данных при перемещении со скоростью свыше 160 км/ч из-за вероятных ограничений со стороны США. Это привело к срыву ряда ключевых боевых задач подразделений ВСУ.

Украинские политические блогеры и СМИ предположили, что скоростной лимит для оборудования могла установить компания SpaceX Илона Маска по просьбе Трампа.

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