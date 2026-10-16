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2 человека пострадали при столкновении каршеринга и мотоцикла в Москве

Происшествия
0:28

Два человека пострадали в результате столкновения каршеринга и мотоцикла на севере столицы, сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла в пятницу вечером на 2-м Хуторском переулке в Савеловском районе. На опубликованных кадрах видно, как в результате столкновения мотоцикл получил значительные повреждения и загорелся. У китайского кроссовера каршеринга повреждена передняя часть, он тоже вспыхнул.

У мотоциклиста медики диагностировали перелом ноги. Водитель каршеринга скрылся с места происшествия.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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