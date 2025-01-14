Названа цель новой атаки украинского БПЛА в Казани

SHOT: БПЛА пытался атаковать авиазавод в Казани
Спецоперация

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Украинский беспилотник пытался атаковать авиастроительный завод в Казани, утверждает SHOT. Дрон удалось сбить силами противовоздушной обороны, информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в местном садовом некоммерческом товариществе «Сирень» заявляли о громких взрывах в небе.

13 января в небе над татарстанским Альметьевском также уничтожили 2 беспилотника, которые пытались атаковать нефтепрокачивающую станцию. Предположительно, целью атаки была НПС «Калейкино». В Альметьевске один дрон уничтожили из стрелкового оружия, другой — расчетом ПВО.

14 января в Нижнекамске также объявляли план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. В городе проводилась эвакуация сотрудников одного из предприятий.