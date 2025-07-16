Один погиб, других спасли сапоги: молния ударила в 3 рыбаков под Кемеровом
Молния ударила в трех рыбаков на водоеме в Кемеровской области
Фото - © Pukhov K / Фотобанк Лори
Три рыбака ловили рыбу в Кемеровской области, когда рядом с ними внезапно ударила молния. В результате один человек погиб, двое его друзей спаслись благодаря резиновым сапогам, сообщает Mash.
Трагедия произошла во вторник вечером около поселка Березовая Грива. Трое местных жителей находились на берегу реки, они рыбачили. Внезапно погода ухудшилась: пошел дождь, началась гроза.
Одна молния ударила рядом с 37-летним Денисом и его друзьями. Мужчина погиб на месте.
Его приятели отделались легкими травмами. Они остались живы благодаря тому, что были в резиновых сапогах.
Ранее удар молнии поджег жилой дом в Московской области. Крыша здания оказалась полностью разрушена в результате пожара.