Один погиб, других спасли сапоги: молния ударила в 3 рыбаков под Кемеровом

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Молния ударила в трех рыбаков на водоеме в Кемеровской области

Три рыбака ловили рыбу в Кемеровской области, когда рядом с ними внезапно ударила молния. В результате один человек погиб, двое его друзей спаслись благодаря резиновым сапогам, сообщает Mash .

Трагедия произошла во вторник вечером около поселка Березовая Грива. Трое местных жителей находились на берегу реки, они рыбачили. Внезапно погода ухудшилась: пошел дождь, началась гроза.

Одна молния ударила рядом с 37-летним Денисом и его друзьями. Мужчина погиб на месте.

Его приятели отделались легкими травмами. Они остались живы благодаря тому, что были в резиновых сапогах.

Ранее удар молнии поджег жилой дом в Московской области. Крыша здания оказалась полностью разрушена в результате пожара.