Депутат Миронов предложил ежеквартально индексировать пенсии россиян

сегодня в 11:59

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил индексировать пенсии ежеквартально. Он считает, что размер выплат не должен отставать от роста цен, сообщает ТАСС .

Миронов отметил, что, согласно текущей системе, в которой индексация рассчитывается от прошлогодней инфляции, пенсия обречена постоянно отставать от цен. Этот разрыв катастрофическим делает последний скачок тарифов ЖКХ.

«Поэтому мы будем вновь поднимать вопрос о ежеквартальной индексации пенсий», — заявил Миронов.

Таким образом государству удастся эффективно поддержать старшее поколение. Миронов подчеркнул, что происходящее сегодня — это «ограбление народа», которое сильнее всего ударило именно по пенсионерам.

Ранее Миронов заявил, что ограничивать ипотеку только пропиской недопустимо. Чтобы семьи оставались в регионах, нужны школы, детские сады, поликлиники и рабочие места.