В Москве приостановили работу туристического лайнера после массового отравления

ПАО «Московское речное пароходство», которому принадлежит судно, было признано виновным в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Так, например, Роспотребнадзор выявил появление мух в производственных цехах теплохода, отсутствие необходимых технических средств в помещениях для приготовления пищи и другие грубейшие нарушения.

Кроме того, было обнаружено, что имеющиеся на борту дезинфицирующие средства не использовались в соответствии с инструкцией, все растворы готовились без использования мерных емкостей, а условия хранения продуктов — нарушены.

В связи с этим суд назначил компании наказание в виде административного приостановления деятельности на судне на 90 суток. Кроме того, за этот период необходимо устранить все выявленные нарушения.

Ранее более 30 человек отравились на борту теплохода «Николай Карамзин» — у пострадавших обнаружили норовирусную инфекцию. Также признаки кишечной инфекции выявили у повара и официанта корабля. В связи с этим на борту была проведена проверка.