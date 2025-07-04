В Москву прибыл теплоход «Николай Карамзин», на котором отравились туристы

В Москву прибыл теплоход «Николай Карамзин», на борту которого произошло массовое отравление туристов, сообщает SHOT .

Изначально корабль должен был прибыть на Северный речной вокзал, но остановился у пристани Хлебниково. Всех пострадавших передали врачам для дальнейшего лечения и наблюдения.

Ранее 37 пассажиров туристического теплохода «Николай Карамзин» обратились за медицинской помощью с признаками отравления. У пострадавших обнаружили норовирусную инфекцию. Их изолировали в отдельных каютах. Также у повара и официанта судна были обнаружены признаки кишечной инфекции.

Кроме того, в ходе проверки на теплоходе выявили нарушения условий хранения продуктов.