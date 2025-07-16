«Есть повод»: «няшный» прокурор Крыма Поклонская забила спину тату с рунами

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская продемонстрировала свою новую татуировку, которая теперь украшает ее спину.

На опубликованных в личном Telegram-канале кадрах видно, что татуировка выполнена в виде рунических знаков, обрамляющих композицию, напоминающую древо жизни.

Сейчас у Поклонской уже есть как минимум три тату. Одной из них является изображение мифической птицы Феникс на предплечье, которое она набила в 2019 году. Также на ее спине можно увидеть изображение двух змей, обвивающих цветок лотоса.

В публикации Поклонская отметила: «Есть ли повод для фотосессии? Да, есть».

Наталья Поклонская является одним из ключевых символов Русской весны. За десять лет, прошедших с момента воссоединения Крыма с Россией, она прошла путь от главы прокуратуры региона до депутата Госдумы, после чего покинула политику и неоднократно меняла направление своей карьеры. Ее взгляды на общество и религию также претерпели значительные изменения: из православной христианки с особым уважением к последнему русскому императору она трансформировалась в едва ли не амбассадора языческих традиций.