Назван тип беспилотников, которыми ВСУ ударили по Чебоксарам

Украинские боевики нанесли удар по Чебоксарам беспилотниками типа «Лютый». Один из БПЛА специально летел в жилой дом, сообщает SHOT .

На опубликованных фото видны обломки беспилотника, разбросанные на асфальте у многоэтажки. Повреждения получили и машины, стоявшие под домом. Так, у одного авто разбито лобовое стекло, у других искорежены кузова.

Обломки дрона упали на многоэтажный дом на проспекте И. Я. Яковлева. Повреждение получил и соседний МКД. В зданиях повыбивало стекла.

В результате украинской атаки на Чебоксары 4 человека пострадали. Среди них один ребенок.

