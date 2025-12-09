Выбило окна, начался пожар: обломки дрона ВСУ рухнули на жилой дом в Чебоксарах

Обломки беспилотника ВСУ упали на многоэтажку и автомобили в Чебоксарах

Обломки украинского беспилотника повредили многоэтажный дом в Чебоксарах в Чувашской Республике. Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

БПЛА ВСУ попал по дому на проспекте И. Я. Яковлева. В результате в здании и соседней многоэтажке были выбиты стекла. На опубликованной записи видно, что у дома также повреждены балконы. Еще осколками посечены автомобили, стоявшие рядом с домом.

Кроме того, жители Калининского района заявили о взрывах, раздавшихся рядом с ТЦ. В городе отработали средства ПВО.

Сейчас район ЧП перекрыт силовиками. Жителей домов эвакуируют в школу, находящуюся неподалеку.

В регионе продолжает действовать бесплотная опасность. Местный аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.

