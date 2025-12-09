Выбило окна, начался пожар: обломки дрона ВСУ рухнули на жилой дом в Чебоксарах
Обломки украинского беспилотника повредили многоэтажный дом в Чебоксарах в Чувашской Республике. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
БПЛА ВСУ попал по дому на проспекте И. Я. Яковлева. В результате в здании и соседней многоэтажке были выбиты стекла. На опубликованной записи видно, что у дома также повреждены балконы. Еще осколками посечены автомобили, стоявшие рядом с домом.
Кроме того, жители Калининского района заявили о взрывах, раздавшихся рядом с ТЦ. В городе отработали средства ПВО.
Сейчас район ЧП перекрыт силовиками. Жителей домов эвакуируют в школу, находящуюся неподалеку.
В регионе продолжает действовать бесплотная опасность. Местный аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.