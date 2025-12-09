4 человека пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Чувашию

сегодня в 08:38

Губернатор Николаев: в результате атаки дронов на Чувашию есть пострадавшие

Украинские беспилотники во вторник атаковали Чувашскую Республику. Есть пострадавшие, повреждения получили многоквартирные дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Николаев.

Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Они ликвидируют последствия атаки ВСУ, а также обеспечивают безопасность жителей.

Действуют временные ограничения движения на некоторых улицах Чебоксар. Развернут пункт помощи в школе № 20 по улице Хузунгая, 8.

Те жилые помещения, которые получили повреждения, восстановят, отметил глава региона.

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале написал, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Среди них один ребенок.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА ВСУ повредили многоэтажный дом в Чебоксарах. Были выбиты стекла, разворочены балконы. Также оказались повреждены стоящие рядом автомобили.

