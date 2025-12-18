Настанет день, когда украинские войска сдадутся. Тогда никто не окажет помех мирному завершению конфликта, рассказал ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Настанет тот день, когда Вооруженные силы Украины потеряют способность организованно вести оборону и вынуждены будут сдаться», — добавил он.

9 декабря Нарышкин говорил, что представители СВР и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов контактируют. Российские сотрудники работают в США, и американские действуют аналогично в РФ. На фоне этого контакт между сторонами есть.

Ранее директор СВР заявлял, что ракета «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение российской атомной отраслью. Об этих достижениях знает весь мир.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.