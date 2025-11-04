Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают гордость атомной отраслью РФ

«Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду „Буревестник“ и „Посейдон“, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении решающих испытаний «Буревестника» и поручил обеспечить развертывание необходимой инфраструктуры для этого комплекса, а также определить его классификацию в системе ракетного вооружения страны.

По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Россия заявляла о разработке «Буревестника» и «Посейдона» еще в 2018 году, но тогда «кто-то не поверил в это», а потому сейчас это вооружение стало неожиданностью для них.

