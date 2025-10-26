Путин: протестирована крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник»

сегодня в 09:51

Президент России Владимир Путин во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками обсудил испытания крылатой ракеты с неограниченной дальностью «Буревестник». Она может нести ядерную энергетическую установку, сообщает ТАСС .

По словам Герасимова, «Буревестник» пребывал в воздухе примерно 15 часов. Крылатая ракета пролетела 14 тыс. километров. Испытания проводились 21 октября.

Путин отметил, что аналогов «Буревестника» нет нигде в мире.

По словам президента РФ, ядерные силы государства находятся на наиболее высоком уровне.

Глава России также добавил, что ядерный щит России подтвердил свою надежность.

Ранее Путин говорил, что Стратегические ядерные силы РФ во время тренировки запустили все три компонента. Во время нее испытывали перспективные образцы вооружений.

