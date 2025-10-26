сегодня в 09:35

Путин: ВС РФ запустили все 3 компонента ядерного оружия на тренировке

Российские войска запустили все три компонента Стратегических ядерных сил (СЯС) во время тренировки, которая была на прошлой неделе. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, сообщает ТАСС .

На тренировке тестировались перспективные образцы вооружений.

«Ядерный щит РФ подтвердил свою надежность», — рассказал Путин.

Президент России добавил, что ядерные силы страны пребывают на самом высоком уровне в мире.

22 октября в РФ прошла тренировка СЯС РФ под руководством президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина. Были использованы морская, наземная и авиационная составляющая.

Во время тренировки выполнены пуски крылатых ракет воздушного базирования и межконтинентальных баллистических ракет с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура». С задачами все стороны справились успешно.

