В РФ провели тренировку стратегических ядерных сил под руководством Путина
Фото - © РИА Новости
Тренировка стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих проведена в России под руководством президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
О замысле проведения тренировки доложил российскому лидеру начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов. Путин поприветствовал представителей Минобороны и подчеркнул, что тренировка носит плановый характер.
«На тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия», — отметил Герасимов.
Во время тренировки выполнены пуски крылатых ракет воздушного базирования и межконтинентальных баллистических ракет с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура». Также проверен уровень подготовки военного управления. Все задачи были выполнены.
