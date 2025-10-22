сегодня в 14:41

В РФ провели тренировку стратегических ядерных сил под руководством Путина

Тренировка стратегических ядерных сил с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих проведена в России под руководством президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

О замысле проведения тренировки доложил российскому лидеру начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов. Путин поприветствовал представителей Минобороны и подчеркнул, что тренировка носит плановый характер.

«На тренировке предлагается отработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия», — отметил Герасимов.

Во время тренировки выполнены пуски крылатых ракет воздушного базирования и межконтинентальных баллистических ракет с испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура». Также проверен уровень подготовки военного управления. Все задачи были выполнены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.