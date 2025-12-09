сегодня в 15:29

Нарышкин заявил о контакте между российской и американской разведками

Представители Службы внешней разведки (СВР) России и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США контактируют друг с другом. Об этом заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС .

По его словам, сотрудники СВР России выполняют свои задачи в Штатах. Это же касается представителей ЦРУ.

«Поэтому контакт есть», — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил о подготовке Европы и НАТО к конфликту с Россией. Он отметил запуск процесса кратного увеличения объемов производства европейского ВПК.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.