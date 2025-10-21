сегодня в 04:13

Нарышкин: страны НАТО наращивают военный потенциал для войны с РФ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о целенаправленной подготовке европейских членов НАТО к военному конфликту с Российской Федерацией, сообщает РИА Новости .

По его словам, перед странами альянса поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования.

Глава СВР отметил запуск процесса кратного увеличения объемов производства европейского ВПК и переход на регулярную основу мобилизационных мероприятий.

Нарышкин также обвинил европейских политиков, включая Эмманюэля Макрона и Урсулу фон дер Ляйен, в продвижении русофобии и подготовке к масштабному вооруженному противостоянию, заявив, что они не предлагают альтернативных путей решения существующих противоречий.