На Украине сотрудников ТЦК заставят вступить в ряды ВСУ

Генштаб ВСУ приказал отправлять всех годных сотрудников ТЦК (аналог военкомата на Украине - ред.) на фронт, сообщает Mash .

Ими заменят украинских военнослужащих, которые были ранены в боях и признаны не годными к возвращению на передовую. Контролировать приказ генштаба ВСУ будут надзорные органы.

Отмечается, что если среди сотрудников ТЦК найдут тех, кто годен к службе, но не находится там, то главу терцентра уволят.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Так, например, в Харькове сотрудники ТЦК сбили велосипедиста, догнали его и силой усадили в микроавтобус.