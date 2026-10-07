Представитель Подольской епархии поздравил будущих мам в Серпухове

Пациентки Серпуховского родильного дома 7 октября получили поздравления и памятные подарки во Всероссийский День беременных. Будущих мам посетил протоиерей Владимир Зотов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Представитель Подольской епархии Серпуховского благочиния протоиерей Владимир Зотов посетил Серпуховский родильный дом 7 октября, во Всероссийский День беременных. Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства поздравил женщин, готовящихся к рождению ребенка.

В своем выступлении священнослужитель подчеркнул ценность материнства и важность духовной поддержки в период ожидания ребенка. Он отметил, что это время связано не только с радостью, но и с большой ответственностью, требует сил и внутренней гармонии.

Владимир Зотов пожелал будущим мамам крепкого здоровья, терпения и благодатной помощи свыше. Каждая женщина получила поздравления и памятный подарок в знак заботы церкви о новой жизни.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.