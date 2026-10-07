Врач-целевик Ксения Сизова начала работать в стационаре Электростальской больницы

Врач-стажер Ксения Сизова приступила к работе в отделении анестезиологии и реанимации Электростальской больницы. Она получила медицинское образование по целевому направлению, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В отделение анестезиологии и реанимации Электростальской больницы пришла работать врач-стажер Ксения Сизова. В 2024 году она окончила РНИМУ имени Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело». Обучение проходило по целевому направлению.

«Мне всегда было интересно работать в стационаре — здесь работа более динамичная. Я всегда хотела стать врачом, а уже с 8 класса знала, что хочу связать свою профессиональную жизнь с анестезиологией и реанимацией», — рассказала Ксения Сизова.

С 2024 по 2025 год Сизова работала врачом-терапевтом в терапевтическом отделении городской поликлиники № 3 Электростальской больницы.

Для медиков в Подмосковье действуют различные меры социальной поддержки: программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.