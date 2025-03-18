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В Харькове военкомы сбили велосипедиста и задержали его

В Харькове сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — прим. ред.) сбили велосипедиста, догнали его и силой усадили в микроавтобус, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

«В Харькове автомобиль ТЦК на ходу сбил велосипедиста», — говорится в сообщении.

Мужчина бросил велосипед и убежал. Однако его догнали сотрудники военкома и увезли в микроавтобусе.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.