Врачи Солнечногорской больницы помогли женщине родить девятого ребенка

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Женщина стала мамой в девятый раз в Солнечногорской больнице. Она родила здоровую девочку, обе уже выписаны домой и чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщина поступила в родильное отделение Солнечногорской больницы с доношенной беременностью. В результате естественных родов появилась здоровая девочка весом 3540 граммов и ростом 52 сантиметра.

Малышка стала девятым ребенком в семье, где теперь растут три дочери и шесть сыновей. Все дети родились в Солнечногорской больнице.

«Рождение девятого ребенка — это огромное счастье и настоящий подвиг материнства. Эта семья является примером любви, заботы и ответственности для всего округа», — отметила главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой.

Информация о системе родовспоможения Московской области доступна на портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Консультацию также можно получить в едином кол-центре «Стань мамой в Подмосковье» по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.