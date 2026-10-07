Волонтеры Рузского округа помогли провести студенческий «Кубок Лиги»

Добровольцы Рузского округа четыре дня помогали организаторам Всероссийских студенческих соревнований по водным видам спорта «Кубок Лиги», завершившихся 5 октября. Они сопровождали участников и гостей, участвовали в организации награждений и расселении спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования «Кубок Лиги» в Рузском муниципальном округе собрали сотни спортсменов из 63 российских университетов. Участники выступали в четырех дисциплинах: водном поло, плавании, синхронном плавании и прыжках в воду.

Организаторам помогали волонтеры Рузского ресурсного центра, активисты Нестеровского лицея и Тучковской школы имени П. Ф. Дужева. Все четыре дня они работали с 9:00 до 21:00 во Дворце водных видов спорта «Руза»: координировали спортсменов, сопровождали их на тренировках и соревнованиях, выдавали питание, воду, коллекционные паспорта участников, бейджи и сувениры.

Добровольцы взаимодействовали с болельщиками на трибунах и автограф-сессиях. Их гостями стали заслуженные спортсмены мирового уровня и олимпийские чемпионы Ольга Брусникина, Александра Пацкевич и Дмитрий Доброскок. Волонтеры вручали награды победителям и призерам, помогали расселять участников и организовывали их посадку в автобусы до оздоровительных лагерей «Салют» и «Старая Руза», где жили спортсмены.

«Благодаря их энергии, ответственности и искреннему желанию сделать праздник спорта ярким и комфортным для всех участников и зрителей, «Кубок Лиги» прошел на высоком уровне», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин также отметил помощь добровольцев судьям и в организации церемоний награждения.

«Такая гражданская активность — настоящая опора для округа и пример для молодежи. Будем и дальше поддерживать добровольческое движение и создавать возможности для его развития», — прокомментировал Андрей Сорокин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.