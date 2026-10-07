Долголеты Богородского округа посетили Истру и освоили монохром

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 7 октября побывали в городском округе Истра. Также в изостудии Богородского округа прошло занятие по живописи в монохромной технике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 7 октября отправились на экскурсию в городской округ Истра. Для многих этот маршрут уже знаком, но, по отзывам экскурсантов, каждая поездка открывает его по-новому.

Первой остановкой стал храм Рождества Христова в селе Рождествено. Затем группа посетила Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Участники прогулялись по его территории и осеннему саду, вспомнили о патриархе Никоне, который здесь бывал. Экскурсанты отметили, что поездка позволила не только познакомиться с историей и архитектурой, но и провести время вместе.

Тем временем в изостудии Богородского округа участники освоили монохром — технику, в которой работа выполняется оттенками одного цвета. Для занятия выбрали зеленый цвет, а натурой стал натюрморт из яблок.

Художницы смешивали краски, подбирали тона, добавляли блики и тени. Такие занятия тренируют глаз и руку, помогают сосредоточиться и увидеть красоту в простых предметах.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.