Дети участников СВО в Сергиевом Посаде создали стикеры для отцов

Дети участников специальной военной операции и члены их семей 7 октября приняли участие в мастер-классе в Сергиевом Посаде. В преддверии Дня отца ребята сделали наклейки с рисунками и пожеланиями для пап, находящихся в зоне СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс прошел в Едином центре участников СВО и членов их семей. Дети создавали стикеры для отцов с яркими рисунками и теплыми пожеланиями, в том числе со словами «Папа, я тебя люблю и жду!».

Под руководством наставников ребята учились работать с материалами, осваивали приемы оформления и дизайна, чтобы наклейки получились аккуратными и долговечными. В рисунках дети передавали личные воспоминания и желание поддержать отцов, напомнить, что их ждут дома.

Готовые стикеры можно вложить в письмо или отправить вместе с посылкой. Такие послания дополнят необходимые вещи пожеланиями от семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.