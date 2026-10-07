В Видном готовность первого этапа благоустройства Тимоховского парка достигла 40%

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил благоустройство Тимоховского парка в Видном. Готовность первого этапа составляет около 40%, завершить его планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тимоховский парк благоустраивают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы разделены на два этапа: первый планируют завершить до конца 2026 года, второй — в 2027 году.

«В Тимоховском парке появятся прогулочные маршруты, спортивная зона, современное освещение, камеры видеонаблюдения и точки доступа Wi-Fi. Продолжаем приводить территорию в порядок, чтобы у жителей появилось современное и комфортное пространство для отдыха», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В рамках первого этапа уже проложили инженерные и электрические сети. Сейчас обустраивают дорожно-тропиночную сеть: тротуарную плитку уложили почти на половине запланированной площади, готовность дорожек из гранитного отсева составляет примерно 40%. На спортивной площадке полностью подготовили основание и устанавливают снаряды.

Сухостойные и аварийные деревья убрали. После основных строительных работ начнут восстанавливать газон, обустраивать цветники и высаживать новые деревья.

В парке установят 39 опор освещения и 16 камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». Также строят административное здание и кафе — сейчас для них заливают фундаменты.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.