Работники гранитной мастерской в Пушкине украли надгробия и продали конкурентам

Руководитель гранитной мастерской был озадачен, почему компания внезапно начала терять деньги. После тщательной проверки он обнаружил недостачу гранита. Пришлось обратиться в полицию.

Выяснилось, что сотрудники конкурирующей компании подкупили двух узбеков, которые работали на заявителя. Почти каждый вечер, когда руководитель компании уходил домой, они вывозили по 2-3 машины, груженные надгробиями весом около 200 кг каждое. Перед этим они выпиливали мемориалы из гранита по размерам, которые просили конкуренты. Эта схема продолжалась не менее месяца.

В мастерской были установлены камеры, которые зафиксировали преступление, но это не остановило воров. Общий ущерб составил 1,5 млн рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.