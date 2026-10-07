Профессор заявила, что антиплагиат отстает от нейросетей

Детекторы текстов, созданных искусственным интеллектом, не успевают за развитием нейросетей. Профессор Екатерина Тихомирова заявила, что даже экспертам трудно распознать фальсификацию, сообщает RT .

Екатерина Тихомирова — профессор кафедры философии Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и ведущий эксперт лаборатории цифровых исследований. По ее словам, поиск формальных признаков использования искусственного интеллекта становится все менее эффективным.

«Создатели систем антиплагиата сейчас пытаются спасать свой бизнес. Но это невозможно. Новые модели ИИ выходят каждые три месяца, и они пишут все лучше. Скоро отличить сгенерированный текст не сможет даже литературный редактор. Так что сейчас проблема не в составлении текста, а в идее», — объяснила эксперт.

Тихомирова отметила, что российские и зарубежные системы детекции сильно отстают, а большие языковые модели могут удалять маркировку с созданного контента. Главной проблемой она назвала неэтичное использование искусственного интеллекта и фальсификацию данных.

При проверке научных публикаций эксперт должен не только замечать неестественный язык, но и выявлять признаки подделки данных. По мнению Тихомировой, на первый план выходит оценка сути и ценности авторских идей, а не маркировка текста.

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