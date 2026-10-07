Каган и Соаи получили Нобелевскую премию за изучение химической асимметрии

Анри Каган и Кэнсо Соаи стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2026 года. Их открытия помогают получать нужную зеркальную форму молекул для производства лекарств, сообщает kp.ru .

Доцент кафедры теоретической физики имени Ландау Московского физико-технического института Кирилл Базаров объяснил: хиральные молекулы существуют в двух зеркальных формах, которые нельзя совместить поворотом. При обычном смешивании ингредиентов может получиться рацемат — смесь из 50% левых и 50% правых молекул. Иногда одна форма действует как лекарство, а другая — как яд.

Опасность таких различий показала талидомидовая катастрофа конца 1950-х — начала 1960-х годов. После применения препарата более 10 000 детей родились с тяжелыми врожденными пороками, включая отсутствие конечностей и деформации органов. Одна форма молекулы обеспечивала терапевтический эффект, другая вызывала тяжелые последствия.

Рекламодатели представляли талидомид как «безопасное и эффективное успокоительное и снотворное средство».

По словам Базарова, лауреаты искали способ направить химический процесс так, чтобы преимущественно получалась нужная зеркальная форма. Разработанные ими методы направленного синтеза помогают исключать потенциально опасную форму молекулы при производстве препаратов.

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