«Мы это не признаем». Зеленский отказался участвовать в переговорах РФ и США

Украина не будет участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии 18 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев «ничего не знал» о грядущих контактах и откажется признавать их результаты, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

«А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас», — сказал Зеленский, добавив, что «мы не будем такие договоренности признавать».

Глава Украины отметил, что 18 февраля отправится в Саудовскую Аравию, но этот визит не будет связан с российско-американскими переговорами, проходящими в этот день. Несмотря на это, Зеленский «спросит об этих переговорах» у премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, отмечают украинские журналисты.

По данным американских СМИ, на переговоры в арабскую страну отправились госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Россию на переговорах представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.