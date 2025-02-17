Глава Госдепа Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с РФ по Украине

Reuters: Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где вскоре, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В этой стране глава американской дипломатии встретится с российскими официальными лицами, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди американских законодателей.

В рамках встречи Вашингтон также представят советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Виткофф, утверждает издание. В данный момент нет данных, кто из российских представителей прилетит в Саудовскую Аравию на переговоры с США, добавляется в статье.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что российско-американские переговоры об урегулировании на Украине пройдут 18 февраля в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Издание вторило Reuters, что в переговорах, как ожидается, поучаствуют Уиткофф, Уолц и Рубио.

Ранее в Кремле заявляли, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести личную встречу в Эр-Рияде.

